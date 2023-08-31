Грант Шаппс возглавил Минобороны Великобритании

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Новым министром обороны Великобритании назначен Грант Шаппс, который до этого занимал должность министра энергетической безопасности, сообщает канцелярия британского премьера Риши Сунака.

В сообщении на сайте британского правительства отметили, что король Карл III "любезно одобрил это назначение".

В 2010-2012 гг. Шаппс занимал пост младшего министра по обеспечению жильем и местному самоуправлению в кабинете экс-премьера Дэвида Кэмерона, в 2012-2015 гг. был министром без портфеля. В 2019 году бывший премьер-министр Борис Джонсон назначил Шаппса министром транспорта. В октябре 2022 года ненадолго стал главой МВД в правительстве Лиз Трасс, а затем, также в октябре, нынешний премьер назначил Шаппса министром по делам бизнеса. С 7 февраля 2023 года Шаппс занимал должность министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности.

Ранее в четверг Бен Уоллес подал прошение об уходе с должности министра обороны. Премьер отставку принял.

В июле этого года Уоллес заявил в интервью The Times, что осенью покинет пост министра обороны, не будет баллотироваться в парламент и уйдет из политики. Уоллес сообщил о своих планах Сунаку еще 16 июня.