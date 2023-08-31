В Иране сообищли о предотвращении саботажа при производстве ракетного оружия

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Иранские спецслужбы разоблачили сеть, планировавшую помешать производству боевых ракет военной промышленностью Ирана, сообщает в четверг "Мехр".

"В последние несколько месяцев группа профессионалов планировала тайно использовать дефектные детали в производственных процессах и цепочках поставок, связанных с созданием современных ракет военной промышленностью", - приводит агентство выдержки из заявления министерства информации Ирана, выполняющего в том числе контрразведывательные функции.

По данным ведомства, эту сеть курировала разведывательная служба Израиля "Моссад". Действия участников саботажа должны были "привести к взрывам ракет, из-за чего пострадали бы производственные линии и работники". Однако, отметили в министерстве, иранская контрразведка наблюдала за активностью этой сети с самого возникновения и в итоге задержала всех ее участников.

В свою очередь "Тасним" отмечает, что были задержаны 14 человек, у них изъяли 43 взрывных устройства. Сеть действовала на территории иранских провинций Хузестан, Мазендаран, Керманшах, Систан и Белуджистан.