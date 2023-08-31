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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Боррель посчитал правильным делать ставку на расширение ЕС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Для ЕС есть смысл на политическом уровне ставить цели по расширению союза, несмотря на то, что сам этот процесс основан исключительно на оценке того, соответствует ли кандидат определенным критериям, заявил в четверг глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Процесс расширения, конечно, основан на заслугах (кандидата на вступление - ИФ). Государство может стать членом ЕС, только когда выполнит все условия по вступлению", - сказал он на пресс-конференции в Толедо.

"Но в то же время, я думаю, хорошо ставить политические цели (по дальнейшему расширению - ИФ)", - считает Боррель.

Председатель Евросовета Шарль Мишель ранее на этой неделе заявил, что в ЕС настало время заняться проблемой расширения. По его мнению, это необходимо для укрепления связей и усиления мощи Евросоюза.

ЕС Евросоюз Жозеп Боррель
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