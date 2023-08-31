Burger King ответит перед судом США на обвинения в завышении размера вопперов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американский окружной судья Рой Альтман оставил в силе часть претензий по коллективному иску потребителей к сети ресторанов быстрого питания Burger King, обвинивших компанию в завышении размеров бургера "воппер" (whopper) в рекламных материалах, пишет MarketWatch.

По мнению истцов, Burger King, входящая в ресторанный холдинг Restaurant Brands International Inc. (RBI), "начала существенно завышать размер бургеров в рекламе в 2017 году".

"Burger King рекламирует свои бургеры как большие по сравнению с конкурентами, в которых содержатся большие мясные котлеты и ингредиенты, которые выходят за пределы булок, и они выглядят примерно на 35% больше реального размера", - говорится в иске.

Судья отклонил претензии в обмане клиентов посредством рекламы на ТВ и в интернете, а также обвинения в нарушении законов о защите потребителей. Однако другие части иска, включающие обвинения в неумышленном введении в заблуждение, нарушении условий контракта и незаконном обогащении, были оставлены в силе. Теперь иск поступит на рассмотрение присяжными.

Представитель Burger King назвал претензии истцов ложными.

"Поджаренные на огне говяжьи котлеты, изображенные на наших рекламных материалах, являются теми же котлетами, которые используются в миллионах вопперов, которые мы подаем гостям по всей стране", - говорится в заявлении компании.

Истцы требуют от компании компенсации (размер не разглашается) и прекращения "вводящего в заблуждение поведения".

Акции RBI дорожают на 1,4% на торгах в четверг. С начала года капитализация компании повысилась на 8,4%, до $31,5 млрд.