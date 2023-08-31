Польша и Южная Корея проведут военные учения рядом с Калининградской областью

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Польша, которая готовится производить южнокорейскую военную технику, продемонстрирует ее возможности в сентябре на учениях близ границ Калининградской области, сообщил в четверг польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.

"Мы готовим второй этап сотрудничества с Республикой Корея, заключающийся в производстве корейской военной техники в Польше", - сказал глава польского Минобороны на пресс-конференции по итогам встречи с южнокорейским коллегой Ли Чон Супом в Варшаве, Блащака цитирует агентство PAP.

Сообщается, что в ходе встречи обсуждались, в частности, "двухсторонние военные отношения, техническая модернизация и дальнейшее сотрудничество в сфере вооружений". Блащак подчеркнул, что "Польша и Республика Корея, работая вместе, добились многого для безопасности, для обеспечения мира путем укрепления Войска Польского, путем реализации на практике политики сдерживания".

"Вместе мы также организуем в середине сентября, 17 сентября, учения, демонстрацию обороноспособности Войска Польского в Ожише, в Бемово-Писке (города в Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши, близ границы с Калининградской областью РФ - "ИФ") в рамках учений Jesienny Ogien ("Осенний огонь"). Там мы сможем полюбоваться эффективностью корейской техники в руках польских экипажей", - сообщил глава польский министр.

Как отмечает агентство, "в последние годы партнерство польской и корейской промышленности укрепилось в результате заключения двухсторонних соглашений о поставках Вооруженным силам Польши, которые включают танки К2, самоходные гаубицы К9, легкие боевые самолеты FA-50 и ракетные установки К239 Chunmoo".