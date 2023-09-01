Пентагон заключил контракт на закупку ракет средней дальности для Украины
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны США заключила с компанией Raytheon Missiles and Defense контракт на сумму $192 млн на покупку усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM) для Украины.
Средства на приобретение ракет выделяются из Инициативы содействию безопасности Украины на 2023 финансовый год, отмечается в сообщении Пентагона.
Срок исполнения контракта - 29 ноября 2024 года. Количество ракет не указано.