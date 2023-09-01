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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Пентагон заключил контракт на закупку ракет средней дальности для Украины

Пентагон заключил контракт на закупку ракет средней дальности для Украины
Фото: Ltd./Corbis via Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны США заключила с компанией Raytheon Missiles and Defense контракт на сумму $192 млн на покупку усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM) для Украины.

Средства на приобретение ракет выделяются из Инициативы содействию безопасности Украины на 2023 финансовый год, отмечается в сообщении Пентагона.

Срок исполнения контракта - 29 ноября 2024 года. Количество ракет не указано.

США Пентагон Raytheon Missiles Украина
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