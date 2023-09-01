Брюссель затопило из-за дождей

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Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Брюсселе с утра затопило некоторые улицы и дорожные туннели после мощных и долгих ливней, пишет Le Soir.

Из-за этого утром на некоторое время в городе закрывали три затопленных туннеля. Местами прерывалось движение трамваев из-за того, что пути оказались под водой. Пожарным пришлось откачивать воду с улиц.

Королевский метеорологический институт Бельгии объявил "желтый" уровень погодной опасности почти на всей территории страны, кроме провинции Люксембург, на всю пятницу.

Институт прогнозирует мощные ливни вместе с грозами вплоть до вечера. Во второй половине дня возможны небольшие прояснения. Местами возможно выпадение до 50 мм осадков за сутки.