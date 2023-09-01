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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Турпоток в Испанию в июле превысил допандемийный уровень

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Число туристов, посетивших Испанию в июле, возросло на 11,4% в годовом выражении и превысило допандемийный уровень. Это следует из официальных данных Национального института статистики.

За месяц страну с туристическими целями посетили 10,1 млн человек, что на 2,6% больше, чем в том же месяце 2019 года - до того, как пандемия коронавируса привела к закрытию границ.

Больше всего туристов прибыло из Великобритании (2 млн, +7% год к году), Франции (1,6 млн, +11%) и Германии (1,1 млн, +4,8%).

Наиболее значительный прирост турпотока в Испанию продемонстрировали США (+28,9%), Португалия (+18,5%) и Италия (+17,8%).

В июле туристы потратили в стране 13,85 млрд евро, на 16% больше, чем годом ранее и в июле 2019 года без учета инфляции. Доходы испанской туристической отрасли должны стимулировать экономический рост сверх прежних прогнозов, отмечали аналитики BBVA Research в начале этого года.

Самыми посещаемыми автономными сообществами в июле стали Балеарские острова (24,1% от общего числа туристов), Каталония (22,9%) и Андалусия (13,3%).

Испания
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