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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Командование США призвало курдов и арабов прекратить конфликт в Дейр-эз-Зоре

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Командование США, возглавляющее контртеррористическую операцию Inherent Resolve, заявило, что курдские и арабские ополченцы должны прекратить столкновения в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщили западные СМИ.

"Насилие на северо-востоке Сирии должно прекратиться", - говорилось в заявлении командования.

До этого американские военные предупреждали, что разногласия между участниками борьбы с "Исламским государством" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) увеличивают риски возрождения группировки.

В минувшее воскресенье возглавляемыми курдами "Сирийские демократические силы" (СДС), контролирующие Дейр-эз-Зор, задержали главу Военного совета - арабского ополчения, связанного с СДС, Ахмада аль-Хабила. Причины задержания не назывались. После этого между курдскими и арабскими ополченцами возникли перестрелки.

Позднее СДС объявили о комендантском часе в Дейр-эз-Зоре.

СДС, поддерживаемые США, сыграли роль в разгроме ИГ в Сирии в 2019 году. Они контролируют территории на северо-востоке Сирии, Дамаск их автономии не признает.

Associated Press со ссылкой на доклад экспертов ООН сообщило в августе, что в рядах ИГ на территории Ирака и Сирии состоят 5-7 тыс. человек.

Дейр-эз-Зор Сирия США
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