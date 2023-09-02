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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Умер миллиардер Мохаммед Аль-Файед

Он был отцом Доди Аль-Файеда, погибшего в аварии вместе с принцессой Дианой

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Миллиардер Мохаммед Аль-Файед умер на 95-году жизни, сообщает в субботу Sky News.

Семья предпринимателя египетского происхождения сообщила, что он скончался в среду в силу преклонного возраста. По данным Sky News, похороны прошли в пятницу после молитвы в Центральной мечети Лондона.

Аль-Файед ранее был владельцем футбольного клуба "Фулхэм", отеля Ritz в Париже и лондонского универмага Harrods.

Мохаммед Аль-Файед - отец продюсера Доди Аль-Файеда, который погиб в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже вместе с принцессой Дианой. Мохаммед Аль-Файед скончался за день до 26-й годовщины гибели сына.

Миллиардер много лет вел кампанию, пытаясь доказать, что смерть Доди Аль-Файеда и принцессы Дианы не была несчастным случаем и что к ней причастны британские спецслужбы. Однако расследование не подтвердило эту версию.

Мохаммед Аль-Файед Доди Аль-Файед
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