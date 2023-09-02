SpaceX вывела на орбиту спутники системы предупреждения о ракетном нападении

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 компании SpaceX в субботу успешно вывела на орбиту группу из 13 американских спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщило Агентство космических разработок Космических сил США.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 07:25 по времени Тихоокеанского побережья США (в 17:25 по Москве).

Космические аппараты в рамках миссии Tranche 0B являются частью создаваемой космической архитектуры Proliferated Warfighter Агентства космических разработок Космических сил США. Новая система СПРН будет состоять из многоуровневой сети спутников и вспомогательных элементов, которые обеспечат глобальную военную связь и возможности предупреждения, индикации и отслеживания ракет на низкой околоземной орбите высотой 950 км.

В начале апреля ракета Falcon 9 компании SpaceX уже вывела на орбиту группу из 10 новых спутников СПРН Космических сил США.