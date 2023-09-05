Harley-Davidson отзовет свыше 65 тыс. мотоциклов из-за проблем с амортизаторами

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Американская компания Harley-Davidson Inc. отзывает более 65 тыс. мотоциклов для устранения проблем с задним амортизатором.

Крепление амортизатора может сломаться, повредить шину заднего колеса и вызвать падение давления в ней, что в свою очередь может привести к потере управления и аварии, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

Отзыв затронет различные модели мотоциклов 2018-23 годов выпуска.

Акции Harley-Davidson дешевеют на 2,1% в ходе торгов во вторник. С начала года капитализация компании упала на 19,3%, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 17,3%.