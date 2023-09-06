Ротацию российских дипломатов в КНДР проведут после снятия там COVID-ограничений

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Ротация российского дипломатического персонала в КНДР состоится, как только в стране будут сняты ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Когда в КНДР официально объявят об окончательном снятии антиэпидемиологического режима, этот вопрос будет решен достаточно оперативно. Люди уже подготовлены", - сказал Руденко журналистам.

В феврале текущего года Руденко выражал надежду, что Пхеньян найдёт решение ситуации с вынужденной заморозкой ротации российских дипломатов в Северной Корее.

"Действительно, последние три года российские дипломаты в Пхеньяне испытывают трудности, связанные с сохраняющимися жесткими антиковидными ограничениями, введенными властями КНДР в феврале 2020 года", - сказал тогда "Интерфаксу" замминистра.

Он напомнил, что данные меры, в частности, предусматривают полное закрытие границ страны на въезд, а также прекращение регулярного транспортного сообщения с соседними государствами, включая Россию.