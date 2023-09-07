Китай в августе восстановил импорт нефти до второго результата 2023 года

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Китай в августе импортировал 52,8 млн тонн нефти, что на 20,9% больше результата июля и на 30,9% - показателя за аналогичный месяц прошлого года. Таковы данные Главного таможенного управления КНР.

Стоимость приобретенного сырья составила $30,6 млрд.

В среднесуточном выражении объем поставок нефти в Китай в прошлом месяце составил 1,703 млн тонн в сутки, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 12,435 млн б/с. Данный показатель является вторым результатом в 2023 году после июньских 12,668 млн б/с.

Импорт нефти в период с января по август зафиксирован в объеме 378,55 млн тонн, что на 14,7% больше в годовом выражении. При этом стоимость в денежном выражении уменьшилась на 10,7%, до $218,2 млрд.

В свою очередь, поставки нефтепродуктов в КНР в прошлом месяце сократились до 3,53 млн тонн, что на 21,7% меньше уровня июля, но в 1,9 раза больше, чем в августе прошлого года. Суммарный импорт нефтепродуктов в прошлом месяце обошелся стране в $2,13 млрд.

В целом за первые восемь месяцев 2023 года Китаем было импортировано 30,55 млн тонн нефтепродуктов (на $17,47 млрд), что вдвое больше аналогичного периода 2022 года.

Рост экономики Китая после снятия ограничительных мер является одним из главных драйверов мирового энергетического рынка в 2023 году. По оценке международных рейтинговых агентств, на КНР придется большая часть показателя роста спроса на нефть в текущем году, который в настоящее время прогнозируется в размере до 2,3 млн б/с.

Более детальную внешнеторговую сводку - с разделением на экспортеров и виды нефтепродуктов - китайская таможня опубликует в последующие недели.