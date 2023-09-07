Президент Финляндии заявил о риске эскалации конфликта на Украине

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) предостерег об опасности эскалации конфликта на Украине.

"Легко сказать, что опасения не обоснованы, но лица, принимающие решения, должны быть готовы к риску эскалации", - заявил Ниинистё в четверг на встрече с членами Ассоциации политических журналистов.

Он призвал "серьезно относиться к риску применения атомного оружия". По его словам, риск применения такого оружия "абсолютно огромен". Если будет использовано ядерное оружие, это будет "конец света", заявил Ниинистё.

По его оценке, разрешение конфликта пока не просматривается, "Россия глубоко обороняется и вытеснить россиян с Украины будет сложно".

Отвечая на вопрос, согласится ли Финляндия с тем, что Украина нанесет удар по российской стороне, и как она отреагирует, если при этом будет использовано оружие, предоставленное Финляндией, Ниинистё сказал: "Оружие Финляндии было передано для обороны и, насколько я знаю, оно использовалось в этих целях".