Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Президент Финляндии заявил о риске эскалации конфликта на Украине

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) предостерег об опасности эскалации конфликта на Украине.

"Легко сказать, что опасения не обоснованы, но лица, принимающие решения, должны быть готовы к риску эскалации", - заявил Ниинистё в четверг на встрече с членами Ассоциации политических журналистов.

Он призвал "серьезно относиться к риску применения атомного оружия". По его словам, риск применения такого оружия "абсолютно огромен". Если будет использовано ядерное оружие, это будет "конец света", заявил Ниинистё.

По его оценке, разрешение конфликта пока не просматривается, "Россия глубоко обороняется и вытеснить россиян с Украины будет сложно".

Отвечая на вопрос, согласится ли Финляндия с тем, что Украина нанесет удар по российской стороне, и как она отреагирует, если при этом будет использовано оружие, предоставленное Финляндией, Ниинистё сказал: "Оружие Финляндии было передано для обороны и, насколько я знаю, оно использовалось в этих целях".

Саули Ниинистё Украина Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Турция, Греция и Болгария борются с последствиями наводнений

Турция, Греция и Болгария борются с последствиями наводнений

Пашинян заявил о накоплении Азербайджаном войск у границы и линии соприкосновения

Пашинян заявил о накоплении Азербайджаном войск у границы и линии соприкосновения

Нефть Brent подешевела до $90,3 за баррель

Нефть Brent подешевела до $90,3 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 7 сентября

Байдену-младшему предъявят до конца сентября обвинение в хранении оружия

Байдену-младшему предъявят до конца сентября обвинение в хранении оружия

Блинкен заявил, что США направят еще $1 млрд на помощь Украине

Блинкен заявил, что США направят еще $1 млрд на помощь Украине

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

Спикер парламента Армении не видит напряженности в отношениях с РФ

"Газпром" выразил несогласие с позицией Молдавии по долгу страны за газ

"Газпром" выразил несогласие с позицией Молдавии по долгу страны за газ

Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });