США отменили первое летное испытание новой гиперзвуковой ракеты

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пентагон отменил первое летное испытание новой гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg, ссылаясь на американское оборонное ведомство.

"Министерство планировало провести летные испытания на станции Космических сил на мысе Канаверал во Флориде, чтобы проинформировать...о разработке гиперзвуковых технологий, но в результате предполетных проверок испытание не состоялись", - говорится в заявлении министерства обороны США для агентства Bloomberg.

Речь идет о гиперзвуковом оружии дальнего действия LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon). Испытание ракеты должно было состояться в среду.

В заявлении не говорится, что привело к отмене теста. Тем не менее, это решение вызывает вопросы о графике программы и о том, сможет ли армия достичь своей цели - объявить оружие первоначально боеспособным к 30 сентября, отмечает агентство. Ракета LRHW должна стать первым гиперзвуковым оружием Пентагона.

При этом там указали, что даже без летного испытания "ведомству удалось успешно собрать данные о работе наземного оборудования и программного обеспечения, которые будут способствовать дальнейшему прогрессу в развертывании наступательного гиперзвукового оружия".

Корпорация Lockheed Martin является генеральным подрядчиком проекта.

Гиперзвуковое оружие дальнего действия LRHW имеет заявленную дальность действия 1725 миль (2776 км) и состоит из ракеты наземного базирования, оснащенной гиперзвуковым планирующим блоком и соответствующим оборудованием для транспортировки, поддержки и управления огнем.

5-й армейский батальон 3-го полка полевой артиллерии на объединенной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон должен будет эксплуатировать первую батарею из восьми ракет LRHW, когда они будут развернуты.