Посол ОАЭ в Москве заявил о стремлении страны к комплексному подходу в вопросе декарбонизации

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Власти ОАЭ нацелены на выработку комплексного подхода к вопросу декарбонизации экономики для нивелирования последствий изменения климата, заявил посол ОАЭ в Москве доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

"Сегодня, более чем когда-либо, мир подвержен влиянию климатических изменений. Поэтому нам необходимо сфокусировать наше внимание на том, чтобы претворить в жизнь данные нами обещания, работая бок о бок и предпринимая конкретные меры, находя решения, которые внесут свой вклад в преодоление вызовов, возможности, которые позволят гарантировать настоящим и будущим поколениям устойчивое будущее", - написал он в своей обзорной статье "Ответ ОАЭ климатическим изменениям".

Аль-Джабер отметил, что "будучи страной, расположенной в самом сердце климатических изменений, Объединенные Арабские Эмираты занимают уникальное положение, позволяющее им наводить мосты сотрудничества и ускорять всеобщий прогресс в области климата".

"Будучи одним из крупнейших поставщиков энергии и суверенным инвестором, ОАЭ также являются лидерами в области энергетического перехода, применения устойчивых и экологически чистых технологий, инвестиций в предприятия по производству возобновляемых источников энергии в координации с Фондом партнерства ОАЭ-Тихоокеанский регион и развивающимися странами", - говорится в статье.

"Для нас действия в области климата - это не цена, которую мы должны понести, а возможность, которую должны использовать. Мы так же как и любая другая страна мира подвержены рискам климатических изменений и сделали климатическую повестку одним из основных столпов нашего национального развития", - отмечает Аль-Джабер.

Как пишет посол ОАЭ: "Согласно "Энергетической стратегии 2050" мы нацелены на то, чтобы объединить источники возобновляемой, атомной и чистой энергии с целью удовлетворить требованиям национальной экономики ОАЭ и достичь целей в области экологии. В то же самое время ОАЭ работают над тем, чтобы снизить углеродный след углеводородного топлива. Мы ранее уже осознали важность энергетического перехода и диверсификации экономики. На сегодняшний день ненефтяной сектор составляет около 70% экономики ОАЭ. ОАЭ стремятся к тому, чтобы масштабировать усилия по смягчению последствий изменения климата и удерживать порог повышения мировой температуры на отметке в 1.5C путем разработки ясных и прагматичных решений по декарбонизации".

"Мы понимаем, что в ближайшем будущем мир все еще будет полагаться на нефть и газ и поэтому со всей полнотой ответственности осознаем необходимость сократить выбросы. В 2015 году ОАЭ стали первой страной Персидского залива, подписавшей Парижское соглашение, цель которого - удерживать порог повышения мировой температуры на отметке в 1.5C. ОАЭ подтвердили свое лидерство в вопросах климатической повестки, утвердив стратегическую инициативу Net Zero 2050, став первой страной Персидского залива, заявившей о намерении стать углеродно нейтральной к 2050 году", - пишет высокопоставленный дипломат.

Он напомнил: "На сегодняшний день в ОАЭ действуют три крупнейшие и наименее затратные солнечные электростанции в мире. Солнечная энергия на сегодняшний день доступна за 1,35 цента за квт/ч, это один из самых дешевых показателей в мире. Парк Солнечной энергии Мухаммеда бен Рашеда Аль Мактума, самый большой единый солнечный парк в мире, поможет снизить количество углеродных выбросов на более чем 6,5 миллионов тонн каждый год, когда завершится его строительство, тем самым внося свой вклад в стратегию углеродной нейтральности Дубая".

"Программа мирного атома ОАЭ также играет ведущую роль в декарбонизации энергетической отрасли ОАЭ. Мы первая страна Ближнего Востока, которая использует атомную энергию с нулевым углеродным выбросом, что, вкупе с возобновляемой энергией, даст 14GW чистой энергии, производимой ОАЭ к 2030 году", - отмечает посол.

"Подчеркивая все обещания по глобальному сотрудничеству в области климата, ОАЭ, будучи председателем 28-ой Конференции ООН по изменению климата (СОР28), рады пригласить Российскую Федерацию и международное сообщество в Expo City Dubai с 30 ноября по 12 декабря 2023. СОР28 в ОАЭ – это уникальная историческая возможность для всего мира, чтобы объединиться, сформировать четкий курс и достичь прогресса сообразно целям и устремлениям Парижского соглашения по климату", - резюмирует Аль-Джабер.