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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Минобороны заявило об опасном сближении БПЛА западной коалиции с самолетом ВКС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об опасном сближении в четверг разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 западной коалиции с самолетом Ан-30 Воздушно-космических сил России в небе над севером Сирии.

"В 09:37 в районе города Телль-Рифъат на высоте около 6200 метров произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль северной границы Сирии", - сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

Он подчеркнул, что "российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения".

Представитель российских военных также заявил, что "авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии".

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 13 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - заявил Кулить.

Он сообщил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 8 нарушений парой истребителей F-16, двумя парами истребителей "Typhoon" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".

ВКС России Вадим Кулить Ан-30 F-16
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