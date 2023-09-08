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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Инфляция в Германии в августе замедлилась до 6,4%, как и ожидалось

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе увеличились на 6,4% в годовом выражении, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis).

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в июле.

Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены в августе относительно предыдущего месяца выросли на 0,4% после повышения на 0,5% в июле.

Инфляция, рассчитанная по германским стандартам, в прошлом месяце замедлилась до 6,1% в годовом выражении с 6,2% в июле. Это минимальный показатель за последние три месяца.

Темпы роста цен на энергоносители в стране ускорились до 8,3% с 5,7%. Стоимость продуктов питания увеличилась на 9% (в июле - на 11%).

Базовая инфляция (без учета волатильных цен на энергоносители и продукты питания) составила в августе 5,5% в годовом выражении, что совпало с показателем предыдущего месяца.

Потребительские цены в августе повысились на 0,3% относительно предыдущего месяца, так же как и в июле.

Предварительные данные о динамике инфляции в Германии в сентябре будут обнародованы 28 сентября.

Германия инфляция
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