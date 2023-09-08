На Гонконг обрушились сильнейшие за почти 140 лет ливни

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Сильнейшие с 1884 года дожди в Гонконге привели к мощным наводнениям, сообщают азиатские СМИ.

Отмечается, что в ночь на пятницу за час в некоторых районах выпало до 159 мм осадков, что стало самым высоким показателем за последние 139 лет. Затоплены дороги и станции метро. На фотографиях, размещенных пользователями в соцсетях, видно, что многие автомобили на подземных парковках практически полностью ушли под воду.

Местные власти рекомендовали компаниям разрешить сотрудникам остаться дома, все школы в Гонконге в пятницу закрыты.

Несколькими днями ранее на Гонконг обрушился тайфун "Саола", которому была присвоена вторая категория опасности. Из-за стихии 86 человек пострадали, были отменены сотни авиарейсов.

По прогнозам местных метеорологов, погодные условия будут чрезвычайно неблагоприятными как минимум до вечера пятницы.