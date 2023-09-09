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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:34

США запустят на орбиту разведывательный спутник NROL-107

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Ракета тяжелого класса Atlas V в субботу стартует на орбиту со спутником NROL-107 в интересах Национального управления военно-космической разведки и Космических сил США, сообщает компания-разработчик носителя United Launch Alliance (ULA).

Запуск ракеты с разведывательным спутником планируется осуществить с 41-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 08:51 по времени Восточного побережья США (в 15:51 мск).

Спутник массой до девяти тонн будет выведен на геосинхронную орбиту высотой более 41 тыс. км. Детальные сведения о предназначении спутника строго засекречены за исключением того, что его работа будет сосредоточена на разведке космической ситуации, позволит обнаруживать и отслеживать объекты на орбите Земли.

ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.

Atlas V США Lockheed Martin Boeing
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