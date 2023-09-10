Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

В Молдавии стартовали военные учения с участием военнослужащих США и Румынии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Военные учения "Scutul de Foc/Rapid Trident - 2023" с привлечением военнослужащих США и Румынии стартовали в воскресенье в Молдавии, сообщило министерство обороны страны, отметив, что они проводятся согласно плану подготовки Национальной армии на этот год.

"Учения, которые продлятся по 22 сентября, включают пехотные и артиллерийские стрельбы, и направлены на развитие возможностей и повышение уровня оперативной совместимости между участвующими армиями", - отмечается в сообщении.

Согласно ему, в многонациональных комбинированных учениях примут участие около 500 молдавских, румынских и американских военнослужащих. Будут задействованы технические подразделения, пехотное вооружение и артиллерийские системы Национальной армии.

Ранее министерство обороны также сообщило о том, что в конце сентября пройдут последние в нынешнем году учения резервистов.

Молдавия Румыния США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Макрон отказался считать приоритетом G20 обсуждение Украины

Макрон отказался считать приоритетом G20 обсуждение Украины

Макрон отказался обсуждать вывод французского контингента из Нигера с путчистами

В Марокко зафиксировали афтершоки магнитудой 4,5

В Марокко зафиксировали афтершоки магнитудой 4,5

Лавров отметил консенсусную основу "украинского параграфа" декларации G20

Индия предложит возможности по инвестированию "зависших" у операторов из РФ рупий

Байден завершил участие в саммите G20 раньше срока

Байден завершил участие в саммите G20 раньше срока

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 сентября

Двое служащих парламента Британии арестованы по подозрению в шпионаже в пользу КНР

Более 2 тыс. человек погибли от землетрясения в Марокко

Более 2 тыс. человек погибли от землетрясения в Марокко

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1,3 тыс. человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });