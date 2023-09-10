В Молдавии стартовали военные учения с участием военнослужащих США и Румынии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Военные учения "Scutul de Foc/Rapid Trident - 2023" с привлечением военнослужащих США и Румынии стартовали в воскресенье в Молдавии, сообщило министерство обороны страны, отметив, что они проводятся согласно плану подготовки Национальной армии на этот год.

"Учения, которые продлятся по 22 сентября, включают пехотные и артиллерийские стрельбы, и направлены на развитие возможностей и повышение уровня оперативной совместимости между участвующими армиями", - отмечается в сообщении.

Согласно ему, в многонациональных комбинированных учениях примут участие около 500 молдавских, румынских и американских военнослужащих. Будут задействованы технические подразделения, пехотное вооружение и артиллерийские системы Национальной армии.

Ранее министерство обороны также сообщило о том, что в конце сентября пройдут последние в нынешнем году учения резервистов.