На пленарной сессии Европарламента глава ЕК доложит о состоянии Евросоюза

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Первая после каникул пленарная сессия Европейского парламента (ЕП), которая пройдет в Страсбурге 11-14 сентября, будет отмечена ежегодным докладом председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о состоянии Европейского союза.

За 9 месяцев до очередных европейских выборов, которые запланированы на 6-9 июня, глава ЕК изложит приоритеты нынешней Еврокомиссии до конца ее мандата. Как сообщает пресс-служба ЕП, фон дер Ляйен сосредоточит основное внимание на следующих темах: более сильный и устойчивый Европейский союз, продолжение поддержки Украины, энергетическая безопасность и независимость ЕС, двойной - экологический и цифровой - переход союза, защита основополагающих ценностей Евросоюза.

Со своей стороны, евродепутаты дадут оценку работе Еврокомиссии и ее проектам на предстоящий год и выдвинут собственные приоритеты. Такие дебаты о состоянии союза, которые состоятся в среду, 13 сентября, расцениваются в ЕС как ключевой момент в обеспечении транспарентности и демократического функционирования Евросоюза.

Во вторник пройдет парламентская дискуссия с Еврокомиссией без принятия резолюции о последствиях экспорта украинского зерна для сельхозпроизводителей ЕС после выхода России из черноморской зерновой инициативы.

В ЕП отмечают, что ввиду блокады черноморских маршрутов объемы продукции, вывозимой из Украины по "коридорам солидарности", должны вырасти от трех до пяти миллионов тонн в месяц. Почти полностью эта продукция оседает на рынке ЕС из-за высокой стоимости последующего реэкспорта.

Депутаты желают обсудить с ЕК, каким образом можно снизить давление на европейских сельхозпроизводителей, испытывающих негативные последствия из-за падения цен и снижения спроса на зерновые. При этом отмечается, что 15 сентября должно прекратиться действие автономных торговых мер, предусматривающих временный запрет на украинский зерновой экспорт в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Европарламент дважды, во вторник и среду, уделит внимание Белоруссии. Новый доклад о ситуации в стране будет обсуждаться 12 сентября. Ожидается, что депутаты призовут к освобождению политических заключенных и выразят обеспокоенность развитием отношений между Минском и Москвой. А на следующий день в Европарламенте выступит белорусский оппозиционер Светлана Тихановская. Предыдущее ее выступление перед евродепутатами состоялось в ноябре 2021 года.

По разделу международной политики будут также рассмотрены отношения ЕС-Турция, ЕС-Тунис; ситуация в Иране год спустя после гибели молодой женщины Махсы Амини, чья смерть в результате ареста полицией нравов спровоцировала в стране массовые протесты; положение дел в Африке на фоне серии военных переворотов.

В повестке сессии - новый регламент, уже одобренный предварительно государствами-членами, который призван стимулировать страны ЕС совместно закупать оборонную продукцию и поддерживать оборонную промышленность.

Речь идет о том, что "устанавливается краткосрочный инструмент поддержки европейской оборонной промышленности посредством общих государственных закупок до 2025 года", который должен позволить государствам-членам "решать свои самые неотложные и критические оборонные потребности добровольным и совместным образом, особенно после передачи оборонной продукции Украине".

В материалах к пленарной сессии уточняется, что этот инструмент дополнит Европейский фонд мира, содействующий решению стран ЕС снабжать Украину военным оснащением.

Ряд пунктов повестки посвящен экологической проблематике и защите климата, включая темы источников возобновляемой энергии, качества воздуха, охраны вод от загрязнения и экологичного топлива для самолетов.

Депутаты проголосуют за поправки во внутреннем регламенте Европарламента по плану реформы, инициированной председателем ЕП Робертой Метсолой в связи с разразившимся в конце 2022 года коррупционным скандалом, получившим название в СМИ "катаргейт".

Бельгийские власти предприняли расследование в связи с подозрениями в коррупции в Европарламенте депутатов и сотрудников, имевших связи с представителями интересов Катара и Марокко. В их числе оказалась бывшая заместитель председателя ЕП гречанка Ева Кайли.

В январе нынешнего года Метсола заявила на пленарной сессии, что события, связанные с расследованием коррупции в Европарламенте, указывают на необходимость реформ и усиления прозрачности.

"Граждане справедливо требуют подотчетности и честности. Мы ответим. (...) Мы начнем с мер, которые мы можем быстро реализовать, одновременно начав процесс долгосрочных реформ", - сказала глава ЕП.

Поправки к регламенту будут касаться в основном кодекса поведения депутатов.