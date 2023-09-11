Основные индексы Уолл-стрит выросли в пятницу на 0,1-0,2%, но завершили неделю в минусе

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили торги в пятницу умеренным подъемом на корпоративных новостях, однако снизились по итогам недели.

Сетевое издание MarketWatch отмечает опасения рынка в отношении динамики процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

"В недавних разговорах с институциональными инвесторами нам стало понятно, что инвесторы начинают все больше нервничать, - приводит этот ресурс слова главы отдела исследований Fundstrat Тома Ли. - Прежде всего их беспокоит, что экономика набирает такой ход, который может заставить ФРС повысить траекторию подъема [ставок]".

При этом президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в четверг выразил удовлетворение проделанной работой по снижению инфляции в США и отметил, что Федрезерв продолжит следить за поступающими статданными и принимать решение об изменении или сохранении ключевой процентной ставки на их основе.

"Сейчас денежно-кредитная политика находится на очень хорошем уровне. Она оказывает желаемый эффект. В будущем мы продолжим следить за данными и задаваться вопросом, является ли ДКП достаточно ограничительной, или нам стоит снова повысить ставку", - цитирует Уильямса MarketWatch.

Акции Kroger Co. подорожали на 3,1%. Эта сеть супермаркетов получила скорректированную прибыль во втором финквартале в размере $0,96 на акцию, что превзошло консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне $0,91 на акцию. Кроме того, компания достигла принципиального соглашения с истцами об урегулировании основной части претензий, касающихся продаж опиоидных препаратов в ее аптеках, что будет стоить ей порядка $1,2 млрд.

Также поддержку котировкам бумаг Kroger оказала новость, что эта фирма и ритейлер Albertsons Companies Inc., чтобы убедить регуляторов одобрить их слияние, продадут 413 магазинов и 8 распределительных центров в 17 штатах США и округе Колумбия компании C&S Wholesale Grocers LLC за $1,9 млрд. Акции Albertsons прибавили в цене 2,5%.

Автопроизводитель General Motors предложил сотрудникам 10%-ное повышение зарплат наряду с другими изменениями в контрактах, стремясь предотвратить потенциально дорогостоящую забастовку. Его капитализация выросла на 1,2%, хотя глава профсоюза работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) Шон Фейн назвал предложение GM "оскорбительным".

Goldman Sachs Group планирует уволить около 1% сотрудников в рамках ежегодной кампании по оценке ресурсов, сообщила Financial Times. Рыночная стоимость банка увеличилась на 1,1%.

Акции Apple Inc. подорожали на 0,4% после снижения на 2,9% днем ранее из-за ограничений на использование iPhone китайскими чиновниками.

RH Inc. (ранее Restoration Hardware), выпускающая люксовую мебель и декор, во втором квартале финансового года снизила чистую прибыль на 37,4% в годовом выражении. Ее акции подешевели на 15,6%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 75,86 пункта (на 0,2%) - до 34576,59 пункта. Лидерами роста среди компонентов индекса стали акции Amgen, подорожавшие на 2%, Microsoft Corp. - на 1,3% и Walt Disney Co. - также на 1,3%.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 6,35 пункта (на 0,1%) и составило 4457,49 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии поднялся на 12,69 пункта (на 0,1%) - до 13761,53 пункта.

За неделю Dow упал на 0,7%, S&P 500 - на 1,3%, Nasdaq - на 1,9%.