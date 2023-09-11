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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Китай вернулся к инфляции в августе, но она была медленнее прогноза

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в августе выросли на 0,1% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Консенсус-прогноз предполагал рост цен на 0,2% в прошлом месяце, отмечает Trading Economics. В июле они снизились впервые более чем за два года - на 0,3%.

Стоимость продуктов питания в КНР в августе упала на 1,7%, транспортных услуг - на 2,1%. Между тем непродовольственные товары подорожали на 0,5%.

Цены на жилье повысились на 0,1%, на медицинские услуги - на 1,2%, на образовательные - на 2,5%.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце не изменилась по сравнению с июлем и составила максимальные с января 0,8%.

Относительно предыдущего месяца индекс CPI в августе поднялся на 0,3%.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце уменьшились на 3% в годовом выражении (-4,4% в июле). Падение стало минимальным с марта, но наблюдается уже 11 месяцев подряд.

По сравнению с предыдущим месяцем значение индекса PPI в августе повысилось впервые за девять месяцев - на 0,2%.

Китай
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