Министры иностранных дел Южной Кореи и РФ обсудили КНДР и двусторонние отношения

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Главы МИД Южной Кореи Пак Чин и России Сергей Лавров обсудили региональную безопасность на Корейском полуострове и отношения между двумя странами, сообщает министерство иностранных дел Республики Корея.

Министры иностранных дел встретились "на полях" встречи G20 в Индии в воскресенье.

В ходе встречи глава МИД Южной Кореи заявил, что отношения между Россией и КНДР должны "развиваться в направлении содействия миру и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Восточной Азии" при соблюдении резолюций Совета безопасности ООН.

Он также призвал Россию к "конструктивному" сотрудничеству в СБ ООН для решения северокорейской проблемы.