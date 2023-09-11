Активисты протестуют против судебной реформы у дома министра юстиции Израиля

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Около 200 протестующих против юридической реформы окружили дом министра юстиции Израиля Ярива Левина, пишет в понедельник газета The Jerusalem Post.

По данным издания, произошли потасовки с полицией, четверо демонстрантов задержаны. Министр в сопровождении полицейских был вынужден покинуть дом.

Газета отмечает, что протестующие имеют отношение к группе "Братья по оружию", которая представляет интересы резервистов, выступающих против проведения судебной реформы.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с Левиным, чтобы обсудить возможность отзыва реформы, но глава минюста раскритиковал эту идею.

Вызывающая недовольство сторонников израильской оппозиции реформа нацелена, в частности, на то, чтобы ограничить возможности Верховного суда по контролю над законодательной властью. Она предполагает, что правительство Израиля получит возможность контролировать ключевые назначения на должности в судебной системе страны. Также реформа ограничит полномочия юрисконсультов при правительстве.

Кроме того, реформа дает возможность Кнессету (парламенту Израиля) простым большинством голосов отменять решения Верховного суда, ограничивает возможности суда давать юридическую оценку законопроектам и действиям исполнительной власти.

Протесты против реформы в начале года проходили в Израиле каждую неделю и даже чаще до тех пор, пока премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в конце марта не пообещал провести переговоры с оппозицией.

В июле законодатели вернулись к обсуждению этой реформы, и протесты возобновились.