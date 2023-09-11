Госсуд не отменил решение о депортации из Эстонии организатора "Бессмертного полка"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Эстонии государственный суд отказал высланному из страны пророссийскому активисту Алексею Есакову в отмене решения о депортации.

Госсуд не принял в производство его кассационную жалобу, что означает окончательный проигрыш в споре с властями республики, сообщает ERR. В октябре 2022года Есаков не сумел добиться отмены решения о своей депортации в административном, а летом 2023 года - уездном судах.

В поданной жалобе Есаков требовал отменить решение Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) об отмене вида на жительство. Департамент потребовал от россиянина немедленно покинуть Эстонию. Кроме того, Есакову запретили въезд в Шенгенскую зону на пять лет. Как сочла полиция безопасности, гражданин России Есаков, будучи одним из организаторов "Бессмертного полка" в Эстонии, в течение многих лет "публично разжигал межнациональную рознь и распространял кремлевскую пропаганду".

Есаков также является членом правления НКО "Российские соотечественники Европы".

Сейчас он проживает в России.