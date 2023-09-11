Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Госсуд не отменил решение о депортации из Эстонии организатора "Бессмертного полка"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Эстонии государственный суд отказал высланному из страны пророссийскому активисту Алексею Есакову в отмене решения о депортации.

Госсуд не принял в производство его кассационную жалобу, что означает окончательный проигрыш в споре с властями республики, сообщает ERR. В октябре 2022года Есаков не сумел добиться отмены решения о своей депортации в административном, а летом 2023 года - уездном судах.

В поданной жалобе Есаков требовал отменить решение Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) об отмене вида на жительство. Департамент потребовал от россиянина немедленно покинуть Эстонию. Кроме того, Есакову запретили въезд в Шенгенскую зону на пять лет. Как сочла полиция безопасности, гражданин России Есаков, будучи одним из организаторов "Бессмертного полка" в Эстонии, в течение многих лет "публично разжигал межнациональную рознь и распространял кремлевскую пропаганду".

Есаков также является членом правления НКО "Российские соотечественники Европы".

Сейчас он проживает в России.

Шенген Эстония Бессмертный полк Алексей Есаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Согласование новой схемы владения Альфа-банком забуксовало на Кипре

S&P приостановило действие рейтингов Белоруссии из-за недостатка информации

РФ предложила безвизовый режим Кувейту, Оману, Бахрейну и еще двум странам

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 сентября

Министры иностранных дел Южной Кореи и РФ обсудили КНДР и двусторонние отношения

Армяно-американские совместные военные учения начнутся в Армении 11 сентября

Испания, Великобритания и США отправили спасателей в Марокко

Испания, Великобритания и США отправили спасателей в Марокко

Военные РФ заявили о новых нарушениях самолетами коалиции пространства Сирии

Военные РФ заявили о новых нарушениях самолетами коалиции пространства Сирии

В Минске встревожены увеличением количества наступательных вооружений в Польше

Что произошло за день: воскресенье, 10 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });