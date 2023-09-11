Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки в зоне СВО 46 украинских дронов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки уничтожили 46 украинских беспилотников в Запорожской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Уничтожено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка (ЛНР), Петровское, Евгеновка, Артемовск (ДНР), Очеретоватое, Новое, Мирное, Харьково Запорожской области, Новая Каховка и Саги Херсонской области", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, также средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня "Ольха" и HIMARS производства США.

Конашенков отметил, что в районе Серебрянки (ДНР) поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.

"Кроме того, в районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68", - сказал генерал.

По его словам, всего за сутки армия РФ нанесла удары по живой силе и военной технике ВСУ в 132 районах.

"В районе населенного пункта Берислав Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами", - сказал Конашенков.

По его данным, на херсонском направлении за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка и Красногоровка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков .

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, восемь автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

"На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены три атаки штурмовых групп 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - заявил представитель Минобороны РФ.

"На красно-лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ западнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

Он заявил, что на запорожском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.