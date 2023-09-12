В Ливии число жертв наводнения превысило 3 тысячи

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Ливии в результате наводнения на востоке страны, вызванного штормом "Дэниел" погибли уже больше 3000 человек, сообщил министр здравоохранения правительства в Сирте Осман Абдул Джалиль. Об этом сообщает Anadolu. Больше всего погибших, по его словам, в городе Дерна.

Шторм вызвал ливни и наводнения в ряде городов востока Ливии, но сильнее всего пострадала Дерна, где вода прорвала плотины и смыла целые кварталы, передает АР. По оценкам ливийских чиновников, на восточные регионы страны выпало рекордное количество осадков за последние более чем сорок лет. Помимо Дерны, очень сильно пострадали города Бенгази, Эль-Байда, Эль-Мардж и Суса.

По оценкам Международного Красного Креста, без вести пропали еще около 10 тысяч человек. Об этом представитель Ливии в организации сообщил журналистам по видеосвязи из Туниса. Он высказал опасение, что количество жертв может исчисляться тысячами.

Премьер-министр правительства национального единства Ливии Абдулхамид Дибейбе объявил трехдневный траур по погибшим.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил утром 12 сентября, что Турция направила Ливии три самолета с поисково-спасательной бригадой и гуманитарной помощью. Он уточнил, что помощь, которую координирует управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий (AFAD), включает 168 спасателей, две поисково-спасательные машины, две лодки, 170 палаток, 600 одеял, 400 пакетов с продовольствием и предметами гигиены.

Накануне координатор по гуманитарным вопросам Миссии ООН в Ливии Жоржет Ганьон сообщила, что поручила группе по реагированию на чрезвычайные ситуации подготовить помощь местным властям.