Литва в I полугодии снизила импорт газа на 1,1%, потребление - на 34%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Импорт газа в Литву в январе-июне 2023 года составил 18,8 ТВт.ч, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает госсовет по регулированию энергетики.

Из этого объема 12,3 ТВт.ч было экспортировано в другие страны Евросоюза, что на 30,8% превышает прошлогодний показатель.

По газотранспортной системе за январь-июнь транспортировано 30,6 ТВт.ч газа (на 5,3% меньше). Между тем, транзит сократился на 10% - до 12 ТВт.ч.

Доходы литовской Amber Grid от транспортировки газа выросли на 0,2% - до 27,72 млн евро.

На Клайпедском терминале СПГ за первое полугодие было регазифицировано 16,4 ТВт.ч газа (рост на 23,6%).

Потребление газа в Литве в январе-июне сократилось на 34,3% - до 6,2 ТВт.ч.

Средневзвешенная цена импортированного газа за первое полугодие снизилась на 36,1% - до 60,9 евро за МВт.ч.