Уолл-стрит закрылась в минусе

Нью-Йоркская фондовая биржа Фото: EPA/Vostick-photo

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Американский рынок акций завершил торги вторника в минусе, инвесторы оценивали новинки Apple Inc. и новости других эмитентов в преддверии публикации важных статданных на этой неделе.

В среду будет обнародована информация об изменении потребительских цен в США в августе, в четверг - об объеме розничных продаж. Рынок в среднем ожидает ускорения инфляции до 3,6% год к году с 3,2% месяцем ранее и увеличения розничных продаж на 0,2% в помесячном выражении после роста на 0,7% в июле, отмечает Trading Economics.

Возглавляющий хедж-фонд Pershing Square Capital миллиардер Билл Акман заявил на YouTube-канале The Julia La Roche Show, что инфляция в Штатах еще не скоро вернется к целевым для Федеральной резервной системы 2% - а возможно, и не вернется вовсе.

При этом он сохраняет оптимизм в отношении краткосрочных перспектив американской экономики. "На протяжении двух лет люди говорят, что рецессия не за горами, а наше мнение на этот счет серьезно отличается, как вы знаете, и мы продолжаем считать, что экономика остается очень сильной, - отметил Акман. - Люди, как мне кажется, тоже приходят к этому мнению".

Акции Apple подешевели на 1,7%. Компания во вторник представила iPhone 15 и Apple Watch 9-й серии. Цены на новые смартфоны, как и на предыдущие, будут начинаться от $799, часы - от $399. Вместе с тем базовая цена премиального iPhone 15 Pro Max составит $1199 - на $100 больше, чем у 14-й серии. Apple повысила базовую цену Pro Max впервые с момента его запуска в 2019 году.

Производитель программного обеспечения Oracle Corp. увеличил чистую прибыль в первом финквартале в 1,6 раза, но выручка не оправдала прогнозов. Котировки акций компании снизились на 13,5% с рекордных $126,71 за штуку, достигнутых днем ранее. Падение стало максимальным с 2002 года.

Orthofix Medical, выпускающая медицинскую продукцию, уволила главного исполнительного директора Кита Валентайна, главного финансового директора Джона Бостьянчича и главного директора по правовым вопросам Патрика Керана за неподобающее поведение. Ее рыночная стоимость рухнула на 30,2%.

Котировки бумаг Amazon.com Inc. снизились на 1,3% после роста на 3,5% в понедельник, когда они достигли максимума более чем за год.

Рыночная стоимость Blue Apron, службы доставки ингредиентов и рецептов, сократилась на 2,4%. Компания сообщила, что переведет свои акции с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) на Nasdaq Global Market. Такой шаг позволит ей выиграть от привлекательной стоимости услуг последней площадки, заявила CEO Линда Финдли. Ожидается, что торги бумагами Blue Apron на NYSE прекратятся с закрытием рынка 22 сентября и продолжатся на Nasdaq 25 сентября.

Цена бумаг производителя 3D-принтеров Stratasys Ltd. уменьшилась на 7%, до $12,48 за штуку. Компания отклонила предложение о слиянии с 3D Systems, предлагавшей за каждую ее акцию $7 денежными средствами и 1,64 своей акции. При этом совет директоров Stratasys вновь заявил о единогласной поддержке ранее согласованного объединения с фирмой Desktop Metal.

Акции биотехнологической Moderna Inc. подешевели на 0,5%, хотя канадский регулятор одобрил применение ее новейшего бустера от подварианта штамма "омикрон" COVID-19 XBB.1.5 для детей от шести месяцев и взрослых.

Uber Technologies подписала многолетнее соглашение с PayPal Holdings, которое позволит ей расширить использование маршрутизации дебетовых платежей на нескольких рынках, включая США. Цена бумаг Uber снизилась на 2,1%, PayPal - выросла на 1,4%.

Капитализация инвесткомпании Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета увеличилась на 0,4% и впервые в истории превысила по итогам торговой сессии отметку $800 млрд. На закрытие рынка во вторник она составила $800,63 млрд.

Акции WestRock Co. подорожали на 2,8%. Ирландский производитель упаковки Smurfit Kappа Group, крупнейший в Европе, сообщил о подписании обязывающего соглашения о слиянии с этой компанией.

Intel Corp. прибавила в рыночной стоимости 0,7% после заявления о намерении продать тайваньской TSMC примерно 10% в австрийском разработчике систем многолучевой литографии IMS Nanofabrication . Закрытие сделки, после которого Intel сохранит мажоритарную долю в IMS и будет управлять ею как самостоятельным подразделением, запланировано на четвертый квартал. В июне стало известно, что Intel продает 20%-ную долю в IMS инвесткомпании Bain Capital Special Situations при общей оценке фирмы в $4,3 млрд.

Капитализация регистратора доменных имен GoDaddy Inc. повысилась на 1,3%. Хедж-фонд Starboard Value, владеющий 7,8% акций этой компании, назвал ее сильно недооцененной и в письме к ней призвал рассмотреть "альтернативные варианты создания стоимости", включая потенциальную продажу.

Бумаги ритейлера Macy's Inc. прибавили в цене 0,8% после новостей о назначении Оливье Брона на должность главы дочерней сети универмагов Bloomingdale's.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 17,73 пункта (на 0,05%) - до 34645,99 пункта. Лидерами падения среди компонентов индекса наряду с бумагами Apple стали акции Procter & Gamble Co. и Microsoft Corp., подешевевшие на 1,8%.

Значение Standard & Poor's 500 за день опустилось на 25,56 пункта (на 0,57%) и составило 4461,9 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов потерял 144,28 пункта (максимальные примерно за неделю 1,04%), достигнув отметки 13772,61 пункта.