Число банкротств компаний США с начала года превысило показатели за 2021 и 2022 гг.

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Количество банкротств американских компаний в январе-августе достигло 459 на фоне повышения процентных ставок и напряженной ситуации на рынке труда, говорится в отчете S&P Global Market Intelligence.

Для сравнения, по итогам всего прошлого года в стране было зафиксировано 373 банкротства, в 2021 году - 408. Тем не менее, результаты этого года лучше показателя пандемийного 2020 года, за который обанкротились 639 компаний.

В том числе в августе в суды по банкротствам обратились 57 компаний, включая производителя автобусов и грузовиков на электродвигателях Proterra Inc. и одну из крупнейших компаний страны в сфере грузовых перевозок Yellow Corp.

Самым значительным банкротством с начала года стало закрытие ритейлера Bed Bath & Beyond, основную часть активов которого купила онлайн-компания Overstock.com.