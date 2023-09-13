Амурский ГПЗ намерен заместить на рынке поставки гелия, выпадающие из поставок США

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор "Газпром переработка Благовещенск" Юрий Лебедев сообщил президенту РФ Владимиру Путину о планах Амурского ГПЗ заместить на мировом рынке те поставки гелия, которые сейчас выпадают из поставок США.

"Когда мы выйдем на полную мощность, мы будем занимать более 30 процентов мирового рынка, но ресурсная база, ресурсный потенциал наших месторождений способна покрыть полную мировую потребность и даже ее превысить. Но, понятно, для регулирования сейчас здесь работает установка мембранного деления, которая излишки гелия здесь сохраняет, создавая стратегический запас. А мы будем своим обьемом, наращивая производство гелия, замещать на рынке те количества газа ценного, которые выпадают из поставки США. Потому что там сейчас хранилище Клиффсайд истощается с каждым годом, и мы будем занимать этот объем рынка", - сказал Лебедев Путину, который в среду посетил предприятие.

После выхода на полную мощность Амурский ГПЗ ежегодно будет выпускать: 38 млрд куб. м метановой фракции; 2,4 млн т этана; 1,5 млн т сжиженных углеводородных газов (СУГ); 200 тыс. т пентан-гексановой фракции; 60 млн куб. м сверхчистого гелия.

Гелий, очищенный до 99,9999%, является одним из ключевых продуктов Амурского ГП3. По объему его производства Амурский ГПЗ станет мировым лидером. Ключевым звеном логистической цепочки поставок товарного гелия с Амурского ГПЗ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона станет гелиевый хаб, расположенный на территории ТОР Надеждинская в Приморском крае поблизости от морских портов.