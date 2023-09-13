В Южной Корее ужесточат правила ипотечного кредитования сроком на 50 лет

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи намерена ужесточить правила предоставления ипотечных кредитов со сроком погашения 50 лет на фоне рекордной задолженности населения, сообщает издание The Korea Times.

Изменения касаются положений, связанных с коэффициентом обслуживания долга и с оценкой банком способности заявителя осуществлять выплаты по кредиту.

Задолженность домохозяйств по состоянию на конец августа текущего года достигла рекордной отметки в 1075 трлн южнокорейских вон ($808,5 млрд), что обусловлено значительным увеличением числа заключенных ипотечных сделок, в особенности договоров сроком на 50 лет.

Такие долгосрочные сделки более выгодны для заемщиков, поскольку подразумевают меньший размер ежемесячных выплат, в связи с чем они стали быстро набирать популярность.

В целях исправления сложившейся ситуации, когда кредиты с 50-летним сроком погашения выдаются на недостаточно жестких условиях, а также во избежание избыточного кредитования банки должны проводить более тщательные проверки заемщиков, говорится в сообщении финансового регулятора.

Тем временем центральный банк Южной Кореи в августе в пятый раз подряд оставил базовую процентную ставку на прежнем уровне, пытаясь сохранить баланс между снижением инфляции и экономическим ростом. Для решения проблемы растущей задолженности домохозяйств ставка может быть повышена, однако этот вариант действий не является основным, заявил глава ЦБ Чхан Ён Ли.