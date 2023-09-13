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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Европарламент призвал ЕС и Турцию вывести из тупика их отношения

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В утвержденном в среду ежегодном докладе Европарламента (ЕП) об отношениях ЕС и Турции содержится призыв к сторонам найти реалистичную структуру, которая будет способствовать выходу из сложившегося тупика.

В документе, который принят на пленарной сессии ЕП в Страсбурге 434 голосами "за" с 18 голосами "против" при 152 воздержавшихся, говорится, что, "если турецкое правительство радикально не изменит курс, процесс вступления Турции в ЕС не может возобновиться в нынешних обстоятельствах".

Поэтому евродепутаты "призывают правительство Турции, Европейский союз и его государства-члены выйти из нынешнего тупика и двигаться к более тесному партнерству", рекомендуя "найти параллельную и реалистичную структуру для отношений ЕС-Турция", ради чего предлагается "изучить возможные форматы".

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Авторы доклада подтверждают, что Турция остается кандидатом на вступление в ЕС и ключевым партнером союза в сфере безопасности, торгово-экономических отношений и миграции, но подчеркивают при этом, что в Брюсселе от Анкары ожидают уважения демократических ценностей, верховенства права, прав человека и соблюдения норм, законов, принципов и обязательств, существующих в Евросоюзе.

"Недавно мы увидели оживление интереса турецкого правительства к возобновлению процесса вступления в ЕС. Это произойдет не из-за геополитических переговоров, а только тогда, когда турецкие власти проявят реальную заинтересованность в прекращении продолжающегося отступления от фундаментальных свобод и верховенства права в стране. Если турецкое правительство действительно хочет возродить свой путь в ЕС, оно должно продемонстрировать это посредством конкретных реформ и действий, а не заявлений", - сказал докладчик ЕП, евродепутат от Испании Начо Санчес Амор.

Европейские парламентарии подчеркнули отсутствие связи между процессом вступления Турции в ЕС и вступлением Швеции в НАТО, призвав Анкару "без дальнейших проволочек ратифицировать членство Швеции в НАТО". В Европарламенте указали на то, что прогресс каждой страны на пути вступления в ЕС "по-прежнему основан на ее собственных заслугах".

Депутаты выразили сожаление, что "Турция не поддерживает санкции за пределами рамок ООН", а ее степень соответствия общей внешней политике и политике безопасности ЕС "упала до рекордно низкого уровня в 7%".

Переговоры о вступлении Турции в ЕС фактически зашли в тупик с 2018 года из-за ухудшения ситуации с верховенством права и состояния демократии в стране, напоминают в ЕП.

Европарламент ЕС Турция
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