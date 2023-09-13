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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования до 10%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии в среду решил понизить ставку рефинансирования до 10% с 10,25% годовых, говорится в сообщении Нацбанка.

Это уже третье снижение ставки за последние месяцы: в мае она была понижена до 10,5% с 11%, в августе – до 10,25%. Ставка в 11% годовых действовала более года – с марта 2022 года.

Поясняя свое решение об очередном понижении ставки, регулятор отмечает, что инфляция, как и ожидалось, сохраняется ниже целевого показателя (3%), и в августе годовая инфляция составила 0,9%, а базовая инфляция - 2,5%. Роль внешних факторов в формировании инфляции значительно уменьшается. В частности, по сравнению с предыдущим годом цены на продовольствие и сырье на международных рынках снизились, а стоимость международных перевозок почти приблизилась к допандемическому уровню. Это, наряду с выросшим обменным курсом лари, снижает цены на импортные товары в Грузии.

Ужесточение денежно-кредитной политики и снижение инфляционных ожиданий также в значительной степени способствуют замедлению инфляции.

Согласно текущему прогнозу, инфляция будет ниже целевого уровня в 3% в течение нескольких месяцев после окончания 2023 года и останется близкой к нему в среднесрочной перспективе.

Несмотря на позитивные тенденции, инфляционные риски в Грузии остаются высокими. Нынешняя острая геополитическая ситуация усиливает неопределенность на сырьевых рынках. В стране активизировалось кредитование в инвалюте, и продолжение этой тенденции может создать дополнительное давление на инфляцию в будущем.

Принимая во внимание эти риски, Нацбанк Грузии проявляет осторожность при смягчении денежно-кредитной политики.

Следующее плановое заседание комитета по монетарной политике состоится 25 октября.

Грузия
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