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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

OFAC выдал лицензию на сворачивание операций с Белорусским метзаводом до 9 октября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в среду опубликовало лицензию на сворачивание операций с Белорусским металлургическим заводом (БМЗ, управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания") до 9 октября 2023 года.

В соответствии с сообщением Минфина США, лицензия на сворачивание сделок распространяется также на зарегистрированную в Майами компанию Bel-Kap-Steel, которая, по версии американской стороны, может быть связана с БМЗ.

Из сообщения также следует, что срок действия лицензии на сворачивание сделок с другой белорусской компанией, попавшей в санкционные списки, - ОАО "Белавиа", истек 8 сентября этого года.

Как сообщалось, 9 августа Минфин США внес в санкционные списки БМЗ, компанию Bel-Kap-Steel, авиакомпанию "Белавиа" и "Минский завод гражданской авиации 407". Также в "черные списки" включили департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии и один самолет, который эксплуатирует "Белавиа".

OFAC Белоруссия Белорусский метзавод
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