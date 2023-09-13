Стратегический бомбардировщик ВВС США B-2 совершил посадку на Азорских островах

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit совершил посадку для дозаправки на португальской авиабазе Лажеш на Азорских островах, сообщило в среду Командование ВВС США в Европе.

Бомбардировщик, который способен нести ядерное оружие, накануне вылетел с авиабазы Кефлавик в Исландии, где в середине августа были временно размещены три таких самолета. После полета над Атлантикой и дозаправки на Азорах он отправился на авиабазу постоянной дислокации Уайтмен в штате Миссури.

"Это редкое событие подчеркивает решительную приверженность как Соединенных Штатов, так и Португалии к сдерживанию потенциальных угроз и укреплению НАТО, служит свидетельством прочных уз жизненно важного международного партнерства", - говорится в сообщении. При этом также отмечается, что посадка "говорит о геостратегической важности Азорских островов".

Как сообщало Командование ВВС США в Европе, 29 августа один из стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit впервые совершил посадку для дозаправки на авиабазе Эрланн в Норвегии.