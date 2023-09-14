Премьер Молдавии опроверг слухи о своей скорой отставке

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Дорин Речан опроверг информацию о своей возможной отставке нынешней осенью.

"Я тоже слышал эти слухи, их специально распространяют. Это фейк, который активно пропагандируется. Задача премьер-министра, моя задача - возглавить правительство в период очень высокой нестабильности в регионе. Когда у нас продолжаются угрозы безопасности, когда у нас есть гибридные угрозы, здесь, в Республике Молдова, моя задача - возглавлять это правительство", - заявил Речан в четверг в передаче на телеканале JurnalTV, отвечая на вопрос, насколько достоверна информация, что пост премьера в обозримом будущем может занять министр инфраструктуры и развития территорий Андрей Спыну.

Он подчеркнул, что в этой ситуации он не намерен подавать в отставку, а Спыну пришел в правительство по его инициативе.

"Я пригласил Андрея Спыну в правительство, чтобы мы могли ускорить реализацию инфраструктурных проектов. Это задача господина Спыну. Завтра он представит не только долгосрочное видение правительства развития инфраструктуры, но и очень конкретные планы реализации на ближайшие два года. И если ему удастся все реализовать - хорошо, если нет - мы вернемся к обсуждению перестановок в министерстве", - сказал премьер.

На вопрос о том, сохраняется ли политическая поддержка со стороны правящей партии PAS, членом которой премьер-министр не является, он сказал, что в этом нет никаких сомнений.

"Абсолютно. И я уже говорил об этом в публичном сообщении. У меня идеальное совпадение ценностей и задач развития страны с партией "Действие и солидарность" и с президентом Майей Санду", - подчеркнул Речан.

Речан был назначен на пост премьер-министра в феврале 2023 года. До этого он был секретарем Высшего совета безопасности, советником президента Молдавии по вопросам безопасности.