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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

ЦБ Китая второй раз за год снизит норму резервирования для банков на 0,25 п.п.

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК) вновь понижает норматив обязательных резервов для банков, что должно высвободить больше ликвидности в финансовой системе.

Регулятор сократит норму резервирования для большинства банков на 0,25 процентного пункта (п.п.), сообщает Market Watch. В результате среднее значение показателя в банковском секторе страны будет составлять около 7,4%.

Для крупных банков норма уменьшится до 10,5%.

Снижение нормы резервирования не коснется фининститутов, для которых она уже составляет 5%, отмечают в НБК.

Изменения вступят в силу 15 сентября.

Это уже второе уменьшение нормы резервирования китайским ЦБ в этом году. В марте она также была снижена на 0,25 п.п.

Китай
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