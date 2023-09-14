Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

США введут санкции против 150 юрлиц и физлиц за поставку РФ технологий

США введут санкции против 150 юрлиц и физлиц за поставку РФ технологий
Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Власти США позже в четверг объявят о введении санкций против десятков иностранных компаний и физлиц в связи с их предполагаемым участием в передаче России американских технологий, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"США в четверг введут санкции против примерно 150 иностранных компаний и физлиц, которые, как предполагается, передавали России американские технологии", - сказано в сообщении.

По данным собеседников издания, Госдеп и Минфин США, в частности, введут санкции против двух финских компаний Siberica и Luminor, а также членов их руководства, которые являются гражданами Франции и Эстонии.

Associated Press, в свою очередь, сообщает, что санкции будут касаться организаций и физлиц, в том числе из Турции, ОАЭ и Грузии.

По информации источников агентства, новый санкционный пакет будет, среди прочего, "направлен на то, чтобы помешать развитию российского энергетического сектора".

США РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россиян призвали соблюдать запрет на купание на курортах Египта после нападения акулы

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

Румыния просит Еврокомиссию ввести эмбарго на поставки масла и меда с Украины

Румыния просит Еврокомиссию ввести эмбарго на поставки масла и меда с Украины

Илон Маск призвал американские власти создать регулятора в сфере ИИ

Илон Маск призвал американские власти создать регулятора в сфере ИИ

Парламент Болгарии проголосовал за отмену запрета на поставки зерновых с Украины

Парламент Болгарии проголосовал за отмену запрета на поставки зерновых с Украины

Лукашенко совершит рабочий визит в Россию

На итальянском острове Лампедуза объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов

На итальянском острове Лампедуза объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов

ЕС отменил санкции против экс-директора Ozon Шульгина и бизнесмена Березкина

ЕС отменил санкции против экс-директора Ozon Шульгина и бизнесмена Березкина

Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур

Рубль слабеет к доллару и юаню на старте торгов

Рубль слабеет к доллару и юаню на старте торгов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });