США введут санкции против 150 юрлиц и физлиц за поставку РФ технологий

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Власти США позже в четверг объявят о введении санкций против десятков иностранных компаний и физлиц в связи с их предполагаемым участием в передаче России американских технологий, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"США в четверг введут санкции против примерно 150 иностранных компаний и физлиц, которые, как предполагается, передавали России американские технологии", - сказано в сообщении.

По данным собеседников издания, Госдеп и Минфин США, в частности, введут санкции против двух финских компаний Siberica и Luminor, а также членов их руководства, которые являются гражданами Франции и Эстонии.

Associated Press, в свою очередь, сообщает, что санкции будут касаться организаций и физлиц, в том числе из Турции, ОАЭ и Грузии.

По информации источников агентства, новый санкционный пакет будет, среди прочего, "направлен на то, чтобы помешать развитию российского энергетического сектора".