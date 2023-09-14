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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

В Данию прибыла первая группа закупленных в США истребителей 5-го поколения F-35

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Группа из первых четырех истребителей пятого поколения F-35, закупленных Данией в США, в четверг совершила посадку на авиабазе Скридструп близ города Ольборг, сообщило датское Министерство обороны.

Самолеты совершили трансатлантический перелет в Данию с континентальной части США из штата Аризона с промежуточной посадкой на португальских Азорских островах.

Всего Дания закупила в США 27 таких самолетов.

В перспективе они должны будут заменить стоящие на вооружении Королевских ВВС Дании истребители F-16.

Дания США
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