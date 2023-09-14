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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

ЮНЕСКО вновь отказалось признать Венецию городом, находящимся под угрозой

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Комитет ЮНЕСКО в очередной раз принял решение не объявлять Венецию объектом Всемирного наследия, который находится под угрозой исчезновения, сообщают в четверг французские СМИ.

Такое решение комитет принял на сессии в Эр-Рияде вопреки ранее озвученным рекомендациям экспертов международной организации.

В конце июля эксперты ЮНЕСКО рекомендовали наделить Венецию подобным статусом из-за последствий массового туризма и глобального потепления. Это была не первая подобная рекомендация. Так, в 2021 году специалисты уже призывали изменить статус города, однако на заседании комитета с участием всех стран эту инициативу также не поддержали.

Некоторые западные специалисты и ученые считают, что если не принять дополнительных мер, то Венеция может полностью уйти под воду к 2100 году.

ЮНЕСКО Венеция
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