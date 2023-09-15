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Adobe увеличила чистую прибыль в III финквартале на 23%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американская Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 23%, выручку - на 10%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 1 сентября, составила $1,403 млрд по сравнению с $1,136 млрд за сопоставимый период предыдущего фингода. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,32 млрд.

Чистая прибыль в расчете на акцию составила $3,05 по сравнению с $2,42 за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $4,09 на акцию против $3,4 на акцию годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $3,98 на акцию.

Выручка Adobe в минувшем финквартале выросла до $4,89 млрд по сравнению с $4,43 млрд в третьем квартале предыдущего фингода. Эксперты в среднем ожидали этот показатель на уровне $4,87 млрд.

Согласно прогнозу компании, в четвертом финквартале ее выручка составит $4,98-5,03 млрд, чистая прибыль – $3,1-3,15 на акцию, скорректированная прибыль – $4,1-4,15 на акцию.

Акции Adobe подешевели на 1,5% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 64%.

Adobe
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