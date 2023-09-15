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Доверие британцев к инфляционной политике Банка Англии достигло рекордного минимума

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Доверие населения Великобритании к политике Банка Англии в области борьбы с инфляцией достигло минимального с 1999 года уровня, сообщает Financial Times.

В ходе проведенного в августе опроса 40% британцев заявили, что не довольны работой центрального банка по регулированию базовой процентной ставки для сдерживания роста цен в стране.

Удовлетворительную оценку деятельности Банка Англии дали 19% респондентов.

Таким образом, итоговый показатель удовлетворенности населения инфляционной политикой ЦБ оказался отрицательным и составил минус 21%. Это самое низкое значение за 24 года, в течение которых проводилось измерение общественного мнения по данному вопросу.

В мае текущего года показатель находился на уровне минус 13%.

Сохраняющаяся несмотря на замедление темпов инфляции неудовлетворенность респондентов мерами, которые принимает регулятор, может свидетельствовать о том, что Банк Англии лишился доверия части населения еще в тот момент, когда произошел резкий рост цен, считает экономист Capital Economics Пол Дейлз.

По словам Дейлза, в данной ситуации может потребоваться дальнейшее повышение ставки, чтобы сдержать инфляционные ожидания. Сейчас последние демонстрируют рост: проведенный в минувшем месяце опрос показал, что британцы оценивают инфляцию в следующем году в 3,6% против 3,5%, ожидавшихся ими в мае.

Недоверие населения к действиям центробанка также вызвано существующим мнением о том, что его решения во время пандемии могли отчасти стимулировать повышение цен, отмечает аналитик Interactive Investor Виктория Сколар. При этом, подчеркивает она, информационная политика регулятора в отношении предпринимаемых шагов в тот период иногда была недостаточно прозрачной.

В июле потребительские цены в Великобритании выросли на 6,8% год к году, что меньше июньского уровня в 7,9% и значения октября 2022 года (11,1%), но более чем в три раза больше целевого показателя Банка Англии в 2%. Кроме того, это самый высокий уровень инфляции среди всех стран G7.

В этой связи по итогам ближайшего заседания, запланированного на 21 сентября, центробанк может снова повысить базовую ставку. Начиная с декабря 2021 года ставка повышалась 14 раз, причем в результате последней корректировки она достигла отметки в 5,25%, что является наиболее высоким показателем за 15 лет.

Великобритания Банк Англии
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