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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

В Баку заявили об обстреле позиций ВС Азербайджана армянскими военными

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в пятницу вечером ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных на границе.

"15 сентября, начиная с 21:15 до 22:05, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гёйсу Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Галакенд Гедабекского района", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что подразделениями ВС Азербайджана "были приняты ответные меры в указанном направлении".

Азербайджан Армения
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