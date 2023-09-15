В Баку заявили об обстреле позиций ВС Азербайджана армянскими военными

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в пятницу вечером ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных на границе.

"15 сентября, начиная с 21:15 до 22:05, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гёйсу Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Галакенд Гедабекского района", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что подразделениями ВС Азербайджана "были приняты ответные меры в указанном направлении".