ВМС США пополнил боевой корабль прибрежной зоны "Маринетт"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В состав военно-морских сил США вошел новый многофункциональный боевой корабль прибрежной зоны USS Marinette (LCS 25) ("Маринетт"), сообщили в ВМС.

Официальная церемония состоялась в субботу в Меномини, штат Мичиган.

В задачи корабля нового поколения входят патрулирование как в прибрежной зоне, так и в открытом море в наиболее важных районах судоходства, защита флота от атак малых надводных судов, борьба с малошумными подводными лодками, противоминная борьба, разведка, поддержка действий сил специальных операций. По своим размерам он сравним с фрегатом.

USS Marinette является 13-м кораблем типа Freedom и 25-м класса прибрежной морской зоны (Littoral Combat Ship - LCS). Класс LCS состоит из двух вариантов. Первый (тип Freedom) представляет собой быстроходный монокорпусный корабль корпорации Lockheed Martin, второй (тип Independence) - тримаран, который строит компания Austal USA. Их общей особенностью является то, что на них предусмотрена установка сменных модульных блоков оборудования и вооружений, исходя из поставленных задач.

Длина USS Marinette составляет 118 метров, ширина - 17,6 метров, водоизмещение - 3,5 тыс. тонн. Комбинированная силовая установка позволяет развивать скорость более 40 узлов и совершать переходы на дальность до 4,5 тыс. морских миль.

Корабль отличается высоким уровнем автоматизации. В стандартном варианте он вооружен 57-мм артустановкой Mk 110, зенитным ракетным комплексом RIM-116, 324-мм торпедами Honeywell Mk 50 и четырьмя 12,7-мм пулеметами. Также может быть устанавлен модуль с ракетным комплексом тактического назначения. Кроме того, на борту могут базироваться два вертолета MH-60R/S Seahawks и беспилотники вертолетного типа MQ-8 Fire Scout. Экипаж составляет до 70 человек.

USS Marinette будет базироваться на военно-морской базе Мейпорт в штате Флорида.