Турист из России утонул в море в Гагрском районе Абхазии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - МЧС Абхазии сообщает о гибели гражданина России в Черном море в Гагрском районе.

"Житель города Иваново утонул в воскресенье в районе села Алахадзы Гагрского района", - заявили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, с просьбой о помощи к спасателям обратились родные российского туриста, отдыхавшие вместе с ним в Абхазии.

Водолазы МЧС, прибывшие на место происшествия по экстренному вызову, обнаружили утонувшего в море после двухчасовых поисков.