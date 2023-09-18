Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Число долгожителей в Англии и Уэльсе достигло рекордного максимума в 2021 году

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Количество долгожителей (старше 100 лет) в Англии и Уэльсе достигло рекордного максимума в 2021 году. Об этом сообщает в понедельник Национальное статистическое управление Великобритании (ONS).

Быстрое старение населения страны, вероятно, приведет к росту расходов на здравоохранение и социальное обеспечение в ближайшие десятилетия, пишет газета Financial Times.

Число людей в возрасте более 100 лет в 2021 году составило 13 924, что на 24,5% выше, чем в 2011 году. Согласно данным ONS, показатель превышает в 127 раз уровень 1921 года, когда в Англии и Уэльсе было зарегистрировано 110 долгожителей.

Рост числа долгожителей в значительной мере обусловлен достижениями в области здравоохранения, отмечается в отчете ONS.

Великобритания занимает седьмое место в мире по числу долгожителей и девятое по их доле в общей численности населения.

Великобритания Англия Уэльс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

В Кремле усомнились в понимании Шольцем ситуации на Украине

Более 100 китайских военных самолетов замечены около Тайваня

Грузинская спецслужба заявила о готовящемся в стране госперевороте

Грузинская спецслужба заявила о готовящемся в стране госперевороте

Уровень запасов в ПХГ Европы перестал быть рекордным из-за слабой закачки

Brent подорожала до $94,47 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 сентября

Белоруссия закупит в России до 500 тысяч тонн зерна

Белоруссия закупит в России до 500 тысяч тонн зерна

Власти Республики Конго опровергли сообщения о перевороте в стране

Трамп подверг критике действия Байдена в отношении ситуации на Украине

Трамп подверг критике действия Байдена в отношении ситуации на Украине

Азербайджан готов организовать параллельное использование дорог в Степанакерт

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });